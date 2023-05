El consejero constitucional electo por Antofagasta, y miembro del Partido Republicano, Carlos Solar, negó las acusaciones de acoso sexual en su contra, realizadas por exestudiantes de Medicina en la Universidad de Antofagasta.

A través de una declaración pública que rescata Diario de Antofagasta el consejero electo aseguró que las acusaciones “carecen de todo fundamento” y que se tratarían de una estrategia para dañarlo políticamente.

“Esa dama indica que eran varios los doctores (profesores) que ejercieron esas prácticas, aunque solo me ha individualizado a mí, señalando que le toque cuello y pelo, en presencia de un paciente. Estas acusaciones carecen de todo fundamento, constituyen un oportunismo político”, aseguró Carlos Solar.

La respuesta del consejero republicano se conocen luego de que se hicieran virales una serie de acusaciones en su contra, entre las que se encuentra el relato de la médico, Susana Fernández.

Solar negó acoso sexual

La exalumna de Solar en Medicina de la Universidad de Antofagasta, Susana Fernández, aseguró que “yo estaba en un piso de cirugía rotando con él (durante su internado), tenía que presentarle el historial médico de una paciente. Cuando lo estaba haciendo esta persona, doctor en cuestión, que en ese minuto era mi tutor, se pone junto a mí y comenzó a hacerme cariño por detrás en el cuello y a jugar con mi pelo”.

Al respecto Solar dijo que no conoce “antecedentes, ni denuncia previa alguna, en ninguna instancia administrativa, educacional, policial ni judicial. Lamento esta indignante práctica”. A esto, agregó que las acusaciones son “un atropello a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y leyes vigentes”.

Además, el representante del partido de derecha conservadora, dijo que, en vista de los hechos, se ve obligado “a interponer las acciones legales correspondientes tanto civiles y penales en contra de quienes han ejecutado y quienes difunden información y titulares falsos, con clara intencionalidad política, torciendo la verdad”.

“Hace 5 años dejé de hacer clases en la Escuela de Medicina, y -reitero- nunca existió denuncia alguna que me vincule con este tipo de situaciones. Muy por el contrario, solo queda el reconocimiento por el trabajo desarrollado. Estas perversas prácticas no pueden quedar en la impunidad. No bajaremos los brazos”, cierra la declaración.