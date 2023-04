Hoy comenzó la discusión general del proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

La iniciativa indica que si un migrante no reúne las condiciones para ser declarado como refugiado en el país, o reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas, hace ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.

Además, a los extranjeros que ingresen al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas y existiendo causales de impedimento o prohibición de ingreso, se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio.

Por último, tendrá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo el que entra al territorio chileno o intente salir de él valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso, o faltando a la verdad en la

información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida.

Proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional

Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Andrés Longton (RN), señaló que el ingreso clandestino al territorio nacional denota una grave vulneración a la política migratoria del Estado, por lo que si se incumple la legislación nacional, esto debe tener una sanción penal.

“La persona que ingresa por nuestra frontera o el que sabe que esto es un delito, lo va a pensar dos veces. Porque nadie va a querer pasar por un tribunal, por un control de detención (…)”, precisó el parlamentario.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, indicó que el Estado ha avanzado en medidas preventivas, como con la instalación de cámaras biométricas, el control preventivo para realizar una base de datos de personas e identificar si tienen antecedentes o no, por lo que este proyecto no podría incidir en que entren o no, menos personas de manera irregular.

Así también manifestó que el proyecto hace que sea más compleja la distinción entre migración y delincuencia.

En la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, se acordó continuar con el estudio del proyecto durante la próxima semana, donde expertos y organizaciones de modo de conocer los alcances de la iniciativa que hoy comenzó su discusión en general.

Proyecto de control de identidad migratorio

Finalmente, hoy en la Sala, se vota en tercer trámite (final) el proyecto de control de identidad migratorio, que permitirá identificar, registrar y conocer los antecedentes de los migrantes que se encuentran en nuestro país, especialmente los que ingresaron por pasos no habilitados y de los que no se sabe nada de ellos.

La iniciativa estuvo trabada por 8 meses. De aprobarse dispondrá de herramientas de identificación y control para todos ellos, evitando -como conocimos hoy de uno de los involucrados en el crimen del suboficial mayor, Daniel Palma- que dispongan de distintas identidades.