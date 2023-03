En una declaración ante la Fiscalía Andrea Albagli (RD) afirmó que el propio Jaime Mañalich solicitó que funcionarios del Minsal manipularan cifras covid-19 que superaban las que él iba a anunciar. "Nosotros no lo hicimos", aseguró.

La tarde de este viernes el presidente Gabriel Boric visó la salida de la Subsecretaría de Salud Pública del médico Cristóbal Cuadrado (RD), con un criticado manejo covid-19, en materia de vacunación, y lo reemplazó por Andrea Albagli Iruretagoyen, del mismo partido.

Eso sí ella no es ninguna desconocida para el Ministerio de Salud (Minsal): desde marzo de 2022 que es jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción (Dipol) e incluso subrogó a Cuadrado.

Antes de eso, no obstante, al inicio de la pandemia fue jefa de Enfermedades No Transmisibles en esta cartera, a la que renunció lanzando graves acusaciones contra el gobierno de Piñera II.

Según publicó La Tercera en octubre de 2020, Andrea Albagli declaró en septiembre de ese año en una investigación de la Fiscalía asegurando que esa gestión le pidió a funcionarios manipular cifras de la pandemia.

En concreto, afirmó que el propio Jaime Mañalich solicitó cambiar números para que los ingresados en una plataforma interna no superaran los informados por él a la ciudadanía.

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información”, partió.

“El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes”, aseguró.

“El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”, se lee en su declaración ante el Ministerio Público.

Andrea Albagli es psicóloga de la UC, tiene un magíster en Salud Pública de la

Universidad de Toronto y otro en Epidemiología en su alma mater.

Cuadrado usó su perfil de Twitter para despedirse del cargo y apoyar a su correligionaria.

“Con mucho orgullo cierro un ciclo en la Subsecretaría de Salud Pública. Mis buenos deseos para mi compañera Andrea Albagli. Paso la posta con tranquilidad de la continuidad de este proyecto. Estoy seguro que será una gran subsecretaria. Seguimos”, escribió.