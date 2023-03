Los gobernadores de Ñuble, Bío Bío y La Araucanía solicitaron una audiencia al presidente Gabriel Boric, para agilizar las medidas de reconstrucción y enfrentar desde las regiones futuras emergencias tras los incendios forestales. Además, creen que se debe mantener el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas.

Fue en el Gobierno Regional de Ñuble donde se dieron cita las autoridades, quienes junto con conocer los mecanismos para enfrentar la crisis que cada uno de los territorios adoptó, analizaron las alternativas para dar una rápida respuesta a los damnificados.

Fueron varias las conclusiones que se desprendieron esta mañana, luego de la reunión que sostuvieron los gobernadores de Ñuble, Óscar Crisóstomo; del Bío Bío, Rodrigo Díaz y de La Araucanía, Luciano Rivas respecto a cómo enfrentar las emergencias y agilizar el proceso de reconstrucción y recuperación luego de los incendios forestales.

Futuras emergencias

Al finalizar la jornada, el gobernador Crisóstomo señaló que “en este nuevo ciclo que se inicia es importante señalar que, así como hemos estado colaborando desde el primer día, también vamos a ser contraparte, para que las medidas que se han anunciado y las que faltan por anunciar tengan un seguimiento estricto para su cumplimiento”.

En relación a la emergencia, la autoridad de Ñuble sostuvo que “los ministerios respectivos no estaban preparados para poder responder a esta calamidad que hemos enfrentado, eso es algo palpable, evidente y desde los Gobiernos Regionales estamos disponibles para colaborar porque somos nosotros quienes tenemos la primera evidencia de cómo enfrentar estas emergencias”.

“(…) Creo que el Cogrid y cualquier institución que quiera responder frente a la gestión de riesgo, debe tener una gobernanza que tiene que estar dirigida por los gobiernos regionales”, indicó la autoridad.

Reconstrucción tras los incendios forestales

Respecto a la reconstrucción, el gobernador de Ñuble subrayó que “necesitamos que las viviendas de emergencia estén habitables, eso implica que tengan agua potable, energía y una solución sanitaria para que las familias las puedan habitar y con eso cerrar esta primera etapa”.

Así también adelantó que solicitarán “hoy de manera formal al Presidente de la República que pueda recibir las tres regiones en conjunto, para conversar el contexto de la emergencia y también para ver medidas que nos permitan planificar mejor el combate de estos escenarios; pero también para planificar nuestros territorios”.

“Encontramos necesario que se mantenga el Estado de Catástrofe de las regiones afectadas, y creemos que la excepción constitucional ha permitido tener mayor eficiencia, recursos y seguridad a las regiones”, recalcó Crisóstomo.

Recordemos que este viernes se levantó el toque de queda en las regiones de Ñuble y Bío Bío, excepto en la comuna de Tomé, que fueron afectadas por los incendios forestales.

Incendios forestales

Por su parte, el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, dijo que “tenemos una visión crítica respecto de lo que está pasando en el proceso de la construcción, cuando el gobernador Crisóstomo dice que las casas tienen que ser habitables, es evidente que las personas no van a poder ir a una media agua si no tiene solución sanitaria, agua o electricidad, deben ser todas las cosas abordadas simultáneamente y no en muchos meses”.

A su vez, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, aseguró que “esta emergencia no ha concluido, todo lo contrario, creo que es una emergencia que viene durante los próximos meses y la responsabilidad que debemos tener las autoridades, no solamente desde el nivel regional, sino que también, y es lo que queremos traspasar a nivel central, es que aquí tiene que haber un sentido de urgencia para enfrentar esta situación”.

“Nos hemos tenido que poner creativos para buscar soluciones para llegar rápido y romper la burocracia estatal, en La Araucanía, lo que estamos haciendo es una alianza público-privada para darle soluciones definitivas a la gente en siete meses, que probablemente con el sistema normal estarían en 24 o 36 meses”.

Respecto al daño productivo, Rivas dijo que “(…) necesitamos un compromiso real de nivel central y es por eso que se hace esta solicitud al Presidente de la República, creo que la intención está, no es una competencia con el gobierno central de quién lo hace primero, sino que todo lo contrario, aquí la idea es cómo nos ayudamos, dónde nosotros podemos ser más ágiles”.