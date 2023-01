La tarde de este martes el Gobierno se retiró molesto del trabajo de comisiones por el proyecto de reforma de infraestructura crítica, que permite el despliegue militar para el control fronterizo.

En concreto, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve salió del salón, fue a la oficina de la Segpres en el Congreso y se suspendió la sesión tras la aprobación de una indicación supresiva por parte de la oposición, una herramienta que borra elementos de un proyecto.

De los diputados Andrés Longton, Jorge Alessandri y Andrés Jouannet, esta pedía eliminar del proyecto la expresión: “los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas que establezca el Ministerio del Interior en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley”.

Acusando que con eso desnaturalizó el objetivo principal de la iniciativa, minutos después de su salida, Monsalve explicó ante la prensa que en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara “la derecha ha presentado una indicación para eliminar las facultades de las Fuerzas Armadas para colaborar en la seguridad de zonas fronterizas”.

“Lamentablemente la han aprobado y el proyecto de ley tal como está aprobando la comisión le quita la posibilidad a los chilenos del norte que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de orden público”, remarcó.

“Por eso me he retirado de la comisión, pero el Gobierno no se retira de las tareas legislativas”, aclaró el ministro (s).

Así llamó a los parlamentarios a que esta idea llegue mañana a la Sala de la Cámara, donde debe sortear su segundo trámite constitucional, a la espera que se rechace la indicación.

Junto a eso, Monsalve le pidió coherencia a la oposición, entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se vota.

“No es comprensible que todos los días los parlamentarios de oposición reclamen por la presencia de las Fuerzas Armadas en el norte y cuando corresponde votar quiten esa posibilidad”, lanzó.

Este proyecto cuenta con la urgencia de discusión inmediata, la de mayor celeridad en el Congreso, y Monsalve indicó que el Gobierno la mantendrá.

Junto a eso, expresó sus deseos que la idea vea la luz antes del receso legislativo.