La comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica, pero el Gobierno enfrenta complicaciones para la votación en particular y la decisión de la Sala.

Tanto oposición como oficialismo piden que se acepten cambios a la propuesta de infraestructura crítica, luego de que exministros de Estado y la propia rama del Ejército cuestionaran el despliegue militar en las fronteras.

Recordemos que esta iniciativa permite al Presidente de la República disponer -mediante decreto- que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la denominada infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.

En esa línea se han ingresado una serie de indicaciones al proyecto y que se votan en particular durante la jornada de este martes. El debate ya se prevé tenso en medio de advertencias de que “si el Gobierno no escucha, tendrá votos en contra”. En contraparte, si es que el Ejecutivo oye los reparos, los legisladores explicaron que se forzaría al tercer trámite, lo que no estaba contemplado en los planes de La Moneda.

El diputado Henry Leal (UDI), aseguró que “si no hay voluntad de acoger las indicaciones para mejorar el proyecto, yo lo voy a votar en contra. Que quede establecida en la Constitución o la ley, el uso racional de la fuerza. Que queden protegidas las Fuerzas Armadas (FFAA), porque es distinto estar en el sur por los atentados de terrorismo, que estar en frontera recibiendo cientos de personas“.

Infraestructura crítica “no es una solución de fondo”

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) sostuvo que “este proyecto no es una solución de fondo; sino, más bien, es una medida intermedia que nos permitiría resolver cuestiones que son urgentes hoy día, sobre todo con la crisis migratoria“.

Mientras que el diputado Andrés Longton (RN), expresó sus cuestionamientos con el proyecto y defendió las garantías para los uniformados de las Fuerzas Armadas.

“No queremos que -uniformados- estén desfilando por tribunales cuando están defendiendo a los chilenos. Tenemos también dudas a las labores de orden público que se les quiere otorgar, precisamente por lo mismo, porque no están preparadas para ello. Si no hay reglas claras establecidas en la Constitución, eso puede producir más problemas que solución al problema migratorio y protección a la infraestructura crítica”, manifestó el legislador.

Debate se ralentizó tras cuestionamientos

El diputado Jaime Araya (Ind-Bancada PPD) afirmó que el debate se ha ralentizado a propósito de los cuestionamientos que hizo el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. El uniformado indicó que el proyecto “desvirtuaría” la labor de las FF.AA.

En concreto, los legisladores tienen plazo hasta las 23.59 horas de este lunes para ingresar indicaciones. Ya existe un comparado de 30 páginas, donde los parlamentarios han hecho propuestas, las que se discutirán a partir de las 10.30 horas de este martes.