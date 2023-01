Sebastián Marroquín (45), hijo del famoso líder del Cartel de Medellín (Colombia), Pablo Escobar, llegará a nuestro país para impartir unas charlas enfocadas en difundir un mensaje de paz y reflexionar acerca de la figura de su padre.

El arquitecto, quien se alejó del mundo que rodeaba a su progenitor, lleva alrededor de 10 años relatando su experiencia como heredero de uno de los más conocidos narcotraficantes.

Según consignó La Tercera, Sebastián vendrá esta semana a Chile tras ser invitado por empresarios, alcaldes del mundo mapuche y el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, según datos de cercanos a Marroquín.

Pero Sebastián no fue siempre su nombre, él nació como Juan Pablo Escobar, pero tras la muerte de su padre -y como una forma de sobrevivir-, debió cambiar su identidad.

Hijo de Pablo Escobar visitará Chile

En conversación con el medio antes mencionado, Marroquín busca revelar los secretos y mitos que envuelven a la figura de su padre, como también mostrar a los jóvenes las consecuencias de entrar al mundo del narco.

Y pese a que él sabe que su padre era un “delincuente” y causó mucho daño en la sociedad, él confesó el amor que le tuvo y que siempre le tendrá.

“Yo tampoco renuncio al amor por la figura de mi padre, ojo”. Porque yo también me crie en un hogar. Él era mi padre y le debo respeto. Nos criamos todos en una cultura que reza: ‘honrarás a padre y madre’, por lo que es muy difícil para mí atrincherarme en una postura tajante, sabiendo que era un delincuente y todo el daño que le hizo a la sociedad, pero también alguien que me crio con amor. Son realidades con las que yo tengo que convivir”, manifestó Sebastián.

A raíz de la vida que le tocó vivir, Marroquín fue contactado por autoridades de nuestro país, quienes estarían preocupadas por la amenaza de un estilo de vida que estaría ingresando a Chile.

Los conversatorios apuntan a evitar la llegada de una cultura extremadamente violenta a lugares que sienten deben intervenir, según le señalaron al hijo de Pablo Escobar.

Temuco será el primer destino de Marroquín, específicamente el martes 10 de enero, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco; luego partirá a Santiago, para entregar su alocución en el Gimnasio Municipal de La Florida, el 12 de enero. Finalmente, el viernes 13 llegará a la región de Valparaíso, para conversar con los habitantes de Zapallar.

Las entradas para el conversatorio llamado Escobar, una historia para no repetir, tendrá entrada liberada, pero con previa inscripción en la web.

“Desconozco cuáles son puntualmente las causas que hoy han exacerbado la violencia en Chile, pero creo que, sin duda, los temas migratorios están relacionados, además del hambre que genera todo ese proceso, así como la desesperación de la gente por buscar conseguir recursos a como dé lugar. Lamentablemente, muchas más personas de bajos recursos encuentran refugio en las actividades criminales”, indicó Sebastián.

Incluso el arquitecto hizo un fuerte análisis del mundo del narco y el rol del Estado. “El narco muchas veces es el primero en ofrecerle la oportunidad a la gente, y no el Estado. Y cuando este no se hace presente en todo su territorio, el narco ocupa ese espacio. Un Estado presente en todas las esquinas es necesario para que otros no lo ocupen, así de sencillo”, confesó.