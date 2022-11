El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, indicó que es partidario a realizar elecciones para dirimir el órgano para redactar una nueva Constitución. Para el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, “es no haber entendido nada el mensaje”.

Nada de bien cayeron en la UDI las palabras del líder del PC, Guillermo Teillier, quien en las últimas horas insistió por un órgano constitucional 100% electo.

“Vamos a tratar de quebrar este núcleo antidemocrático y vamos a hacer todos los esfuerzos porque se logre una convención 100% electa”, aseguró Teillier en un video difundido por redes sociales.

Presidente del PC, @gteillier, fija posición de la colectividad sobre el proceso constituyente y propuesta que “expertos” redacten nueva Constitución. pic.twitter.com/3uNbinNuCv — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) November 24, 2022

El senador presidente del gremialismo, Javier Macaya, en entrevista con Radio Universo, sostuvo que “tendrían que preguntarle al presidente Gabriel Boric si le gusta que comparen su gobierno y su mandato con el de Pinochet, creo que esa crítica es un argumento de verdad extremo. Comparar periodos como los que él compara al que más le puede molestar es al Presidente”.

“Veo más intransigencia en la izquierda extrema”

“El análisis político es que el acuerdo se va a llegar entre quienes quieren llegar al acuerdo y eso es lo más importante. Yo veo buena disposición de gente como Juan Luis Castro y senadores del Socialismo Democrático y veo más intransigencia en la izquierda extrema y particularmente también en el PC”, agregó el legislador.

Según Macaya, “si los comunistas no quieren ser parte de un acuerdo en este sentido y están haciendo comparaciones absurdas como comparar con momentos históricos ocurridos hace 40 años, me parece que allá ellos. Pero el acuerdo tendrá que arribar entre quienes tengamos la disposición y para eso se requiere 4/7 y eso vamos a tratar de construirlo igual”.

Sobre esa misma línea, el líder gremialista indicó que “si ellos no quieren estar como no estuvieron el 15 de noviembre del año 2019, tendrán que tomar su decisión y también tener una responsabilidad con un gobierno en el cual participan. Estar haciendo una comparación como esta; seguir extremando las posiciones; seguir tratando de reiterar, que tenemos que tener un órgano parecido al que fracasó el 4 de septiembre, es no haber entendido nada el mensaje”.