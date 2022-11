El diputado Miguel Ángel Calisto se refirió este domingo a la decisión de renunciar a la Democracia Cristiana tras 18 años de militancia, asegurando que la situación en el último tiempo al interior del partido era “insostenible”.

“La Democracia Cristiana ha sido mi familia desde los 14 años”, afirmó. Sin embargo, según sus palabras, “en el último tiempo la situación se ha hecho insostenible y cuando eso ocurre, uno tiene que ser honesto y decir ‘hasta acá no más llego"”.

La gota que rebalsó el vaso fue la última Junta Nacional convocada por la directiva, donde acusó excesivo control y una acción de “secta”.

Además apuntó directamente a militantes como la senadora Yasna Provoste de querer llevar al partido “a la izquierda” y de “fijarle un domicilio político”.

“Nosotros no somos un partido que nació para irse a la izquierda, como un partido para ser alternativa a la izquierda y la derecha. Me parece que ese principio hoy en día no se cumple”, añadió.

Su crítica apunta también al interés de algunos militantes de ingresar al Gobierno y aspirar a cargos públicos, añadiendo que dentro del partido hay hasta tres almas.

“Con la salida de mucho de nosotros, lo más probable que en los próximos meses la Democracia Cristiana anuncie su ingreso al Gobierno”, afirmó.

Además aseguró que otros camaradas renunciarán al partido en las próximas horas, entre ellos los diputados Joanna Pérez, Jorge Saffirio y el senador Iván Flores.

Sobre su futura coalición, indicó que está evaluando si aterrizará en Demócratas.