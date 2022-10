Este jueves se llevó a cabo la sesión de la subcomisión mixta de Presupuesto, donde se revisaron las partidas específicas de transporte. En la instancia, se retomó la polémica por un tuit publicado por el director del Metro de Santiago, Nicolás Valenzuela, donde respaldaba la evasión del transporte público en 2019.

Desde la oposición exigieron la renuncia de Valenzuela al directorio de la estatal, y en Renovación Nacional condicionaron su apoyo a las partidas correspondientes a transporte público, hecho que se materializó hoy.

En la sesión participó el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y se alcanzaron a votar casi todas las partidas excepto el programa 06, la cual refiere al Subsidio Nacional de Transporte Público.

Todas las partidas fueron aprobadas, pero sin el respaldo de la bancada de RN.

Al comienzo de la sesión, el diputado de este partido, Frank Sauerbaum, emplazó al ministro a que destituyan a Valenzuela, donde aseguró que continuarán con su plan de no aprobar las partidas si no se concreta esto.

“Yo entiendo que esta no fue una decisión suya, pero usted entenderá que se tiene que hacer responsable por personas que hoy día trabajan bajo su alero (…)”, le manifestó el parlamentario.

El ministro Juan Carlos Muñoz sostuvo que entiende el punto político que dieron los parlamentarios de oposición, sin embargo, respaldó a Nicolás Valenzuela e insistió con que cuenta con las capacidades para continuar en su cargo.

“(…) Yo creo que tiene las competencias para poder ser director del Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tuits que él pudiera haber hecho tres años atrás”, señaló el secretario de Estado.

Una postura similar presentó el diputado independiente Carlos Bianchi, quien dijo que no se va a “prestar” para esta situación. Además, manifestó que hay que pensar en las necesidades de la ciudadanía y llamó a la prudencia.

“Yo creo que está hecho el punto político, pero yo quiero llamar a la prudencia. Quiero llamar a que nosotros cumplamos con nuestro rol profesional, político, que nos corresponde. Porque si fuera esto por pedir la renuncia de una persona en particular y paralizar toda la Ley de Presupuesto, yo la verdad que no me presto para una situación como esta”.

Tuits de Nicolás Valenzuela

A pesar de que Nicolás Valenzuela cerró su cuenta de Twitter, se generó otra polémica por un tuit suyo correspondiente a diciembre de 2021.

En esta ocasión, ante una columna que aseguraba reconocer quiénes quemaron el Metro en 2019, Valenzuela respondió que “a lo mejor el presidente de la empresa -refiriéndose al exdirector de Metro Louis de Grange- que limpió sitios al día siguiente, le contó pruebas que el resto no conocemos”.

Ante esto, De Grange respondió “ahora que eres Director de Metro, ¿te das cuenta de lo grave e infundada que fue esta acusación que hiciste? Creo que no solo yo, sino todos los trabajadores de Metro merecen una disculpa de parte tuya”.