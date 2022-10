A más de un mes del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, senadores del oficialismo reconocieron que el Gobierno y sus coaliciones están debilitadas.

El senador del Partido Comunista, Daniel Nuñez, en entrevista con Radio Nuevo Mundo -ligada a la colectividad-, explicó este domingo que el retiro del proyecto del TPP-11 no fue considerado debido al escenario político que dejó el plebiscito, señalando que el Gobierno “no puede avanzar más allá” y que la derecha “está muy agresiva”.

“Soy partidario de un escenario óptimo, en que el Gobierno retire el TPP11, y que hubiese esperado a tener las negociaciones terminadas, porque es obvio si un país aprueba un tratado, su negociación pierde fuerza. No fue considerado como una opción, uno se preguntaría por qué”, dijo.

“La derecha está muy agresiva” y “el Gobierno no tiene la fortaleza para avanzar”

“Yo creo que esto tiene que ver con el escenario que se configura con el triunfo del Rechazo, la derecha está en una actitud muy agresiva. Si el presidente retirara el TPP-11 harían de eso un motivo de cuestionamientos y lamentablemente hoy el Gobierno no tiene la fortaleza suficiente para avanzar más allá“, subrayó.

El parlamentario aseguró que “hemos dado la pelea desde el Senado, pero no hemos sido capaces de abarcar a las calles. Esto se combina como un escenario en que no tenemos presión ciudadana significativa, en que tenemos un Gobierno debilitado por el triunfo del Rechazo, que hace que una opción que a mi juicio es correcta y genera un escenario de tranquilidad, de retirar el TPP-11 del Senado, y esperar las negociaciones para reponerlo, porque el retiro no implica que se acaba, nos hubiese dado la tranquilidad y si la negociación no sale bien, se suspende la tramitación”.

Su postura fue respaldada por la senadora de Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien explicó que no sólo el Ejecutivo quedó debilitado, sino que también las coaliciones de Gobierno.

Moreira critica al Gobierno

En la oposición, el senador y jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, fue crítico y aseguró que lo que plantean los parlamentarios “es verdad”.

Moreira también indicó que la ciudadanía evalúa “pésimo” al Gobierno y agregó que “hoy no hay certeza de nada”, salvo el hecho de que el Ejecutivo no está haciendo un buen trabajo.