En su visita a la región de Atacama, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la detención y formalización de cargos de Héctor Llaitul, vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El mandatario aseguró que en Chile “nadie está por sobre la ley y nuestro Gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur”.

Boric insistió que el diálogo debe ser el camino para alcanzar soluciones y no la violencia. “La gran mayoría del pueblo mapuche son personas pacíficas, trabajadoras, que quieren una solución en serio y que están cansadas de esperar”.

En cambio, añadió, “el señor (Héctor) Llaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición, y de la organización que lidera, de abandonar la vía violenta. Y, por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Estamos haciendo funcionar a las instituciones”.

“Insisto, reitero, y no me voy a cansar (de decirlo): la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo, se van a enfrentar a todo el estado de derecho como corresponde”, complementó.

En ese contexto, confirmó que aceptó la renuncia de la ministra Jeanette Vega tras conocer que una asesora se comunicó con Héctor Llaitul luego que este llamara a “organizar la resistencia armada”.

El Presidente también manifestó su preocupación por las filtraciones a la prensa de procesos judiciales.

“No puedo sino agregar también mi preocupación las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares, quiero hacer un llamado a todas las actorías, a todos quienes quieren una solución pacífica a este conflicto que ha desgarrado a nuestro Chile desde hace tantos años a que seamos responsables”, cerró el mandatario.