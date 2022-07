La molestia e incomodidad es transversal e incluso hay denuncias que han interpuesto los dirigentes vecinales de Alerce ya que aseguran haber sido amenazados por pedir seguridad en sus barrios.

Durante los últimos días se ha sabido de asaltos a mujeres que caminan con sus hijos o reiterados robos de cilindros de gas, con registros en vídeo que grafican el desvergonzado actuar de delincuentes.

La dirigente vecinal de Navegando el Futuro 3, Ingrid Ojeda, acusó que cuando hay operativos especiales los dirigentes son amedrentados con amenazas de muerte en Alerce, lo que en su caso denunció en la PDI.

En torno a las responsabilidades sociales, la mujer dijo que primero están los padres de los jóvenes que han terminado inmersos en hechos delictuales, agregando que como segundo nivel aparece el Estado y sus organizaciones destinadas a resguardar a la sociedad, a lo que sumó que es importante denunciar, dejar de lado el miedo e informar a las autoridades cuando son víctimas de un delito.

La presidenta de la Junta de Vecinos Crecer al Futuro de Alerce Norte, Ruth Tomassen, reclamó por la gran cantidad de luminarias públicas apagadas, lo que no les permite salir ni al negocio del barrio ya que temen ser asaltados, a lo que agregó que su sector necesita que las autoridades los vean.

Iniciando el fin de semana se desplegó un operativo especial coordinado desde la Delegación Presidencial y en el que la policía se repartió con un amplio contingente, instancia en que la dirigente vecinal de Raíces de Alerce, Ximena Cofré, fue categórica con que en su sector se han reiterado varios delitos.

El operativo fue supervigilado por el general de la décima zona policial, Carlos López, quien dijo que lo principal es llevar seguridad a Alerce.

Políticamente también se busca garantizar esto, aunque desde la comunidad, los vecinos esperan que no sean acciones esporádicas si no que la preocupación se mantenga, para que el freno a la delincuencia sea extendido en el tiempo y no intermitente.