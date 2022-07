Vlado Mirosevic y Karol Cariola, coordinadores de la campaña Aprueba x Chile, se abrieron a realizar mejorar a la propuesta constitucional si logra imponerse en el plebiscito. "Yo voy a aprobar el 4 de septiembre, pero no estoy cerrada a ninguna conversación que pueda estar surgiendo", señaló la legisladora del PC.

Los coordinadores de la campaña Aprueba x Chile, Karol Cariola y Vlado Mirosevic, señalaron que existe voluntad política para reformar determinados aspectos de la propuesta de nueva Constitución en caso de imponerse en el plebiscito.

En entrevista con Radio Cooperativa, la diputada del PC indicó que “lo que hay en curso son conversaciones del mundo político que hacen a aquellas cosas que pudieran ser mejoradas en el futuro después de la aprobación de la nueva Constitución”.

En ese sentido, aseguró que no se oponen a dichas modificaciones. “Creemos que es muy importante que esta conversación surja dentro del marco democrático de este proceso”, dijo.

Asimismo, la legisladora explicó que el texto constitucional “no está escrito en piedra”, por lo que están abiertos a realizar mejoras posteriores a la Carta Fundamental si gana el Apruebo.

“Yo voy a aprobar el 4 de septiembre, pero no estoy cerrada a ninguna conversación que pueda estar surgiendo. No hay apellidos en las opciones y hay que ser bien clara en eso, porque las personas cuando vayan a votar van a empezar a buscar el aprobar para reformar y no está eso en la papeleta”, manifestó.

Finalmente, Cariola afirmó que el objetivo más importante en este período es la votación. “La discusión de un posible acuerdo, de establecer algunos elementos a priori de qué es lo que podría ser mejorado, está surgiendo y es legítimo que así sea”, concluyó.

Coordinadores del Apruebo: “El Rechazo es completamente incierto”

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic (PL) comentó en Radio Pauta que “hay una amplia mayoría que se inclina por que hagamos mejoras, pero que por otro lado comprende que lo que se gana en favor de las familias chilenas en este nuevo texto es muy grande”.

“Vamos a hacerle mejoras. Yo creo que, si uno mira las encuestas, ese es un mandato bastante claro. (…) Es completamente legítimo que, una vez aprobado el nuevo texto, se le hagan mejoras”, agregó.

Por otra parte, el parlamentario fue enfático en decir que la opción Apruebo es “el mejor camino”, pues el Rechazo “es completamente incierto”.

“Ponernos de acuerdo ganando el Rechazo va a ser realmente una gran dificultad y un momento de incertidumbre. Yo creo que este país ha tenido suficiente de incertidumbre”, finalizó.