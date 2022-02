La jornada de este viernes, el presidente Sebastián Piñera informó que cinco familias lograron cruzar la frontera hacia Polonia desde Ucrania. Todo esto en el contexto de los ataques rusos a dicho territorio.

El chileno Gonzalo Sáez, acompañado junto a su familia, agradeció en un video a la Cancillería y a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones.

“Hicieron todo lo posible para poder sacarnos de esta situación tan peligrosa, lo antes posible desde Ucrania y junto a mi familia”, indicó el compatriota.

A esto agregó que “un millón de gracias y esperamos estar en Chile lo antes posible”.

Frente a esto, la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, dijo que “durante la jornada de hoy, nuestro encargado de negocios de la Embajada de Chile en Polonia se ha trasladado a la frontera polaca-ucraniana, para recibir a los primeros compatriotas que están saliendo desde Ucrania”.

“Hasta ahora son cinco chilenos junto a sus familias, que han sido recibidos por nuestro encargado de negocios en la frontera. A quienes lo han necesitado se les ha entregado pasaportes de emergencia, indicó la autoridad.

Así también indicó que tienen toda “la disponibilidad para seguir acogiendo a nuestros connacionales, a medida que vayan saliendo de Ucrania y darles la asistencia consular que corresponda”.

“Aún no estamos en Polonia”

Por otro lado, tras el anuncio del Mandatario, Carlos Mena, otro de los chilenos nombrados en el listado de familias que habrían cruzado la frontera dijo que “aún no estamos en Polonia”.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el compatriota, aseguró que aún no han cruzado al país mencionado, sino que aún se encuentran en un bus comercial hacia el destino.

“Aún estamos en el lado ucraniano, no es correcto lo que dijeron. Aún estamos en Ucrania (…) Ya he mandado pruebas, hay un cuello de botella en la frontera que ha durado todo el día, aún no estamos en Polonia y hay incertidumbre de cuándo será así”, señaló.