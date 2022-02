El ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta podría ser procesado durante la próxima semana. Esto Luego de que la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford ordenara su detención en el Batallón de Policía Militar.

El general en retiro es investigado por malversación de caudales públicos por el mal uso de gastos reservados. Se le acusa de utilizar dineros del Ejército para viajes de esposas de comandantes, compensaciones a funcionarios en retiro, pasajes abultados y mantención de casas, entre otros.

Por eso el diputado socialista Leonardo Soto, quien preside la comisión investigadora del llamado “Fraude en el Ejército”, valoró el trabajo de la ministra Rutherford y espera las mayores consecuencias para quienes tengan responsabilidad en el caso.

Mientras que el diputado RN e integrante de la Comisión de Defensa, Leonidas Romero, también valoró el proceso judicial y aseguró que debieran haber sanciones más duras. Según el legislador, además, debería haber cárcel para todos los culpables.

La defensa de Óscar Izurieta ha dicho que el ex comandante no cometió fraude ni hubo anomalías durante su gestión entre el 2006 y el 2010. Será este lunes cuando la jueza decida si Izurieta será o no procesado.