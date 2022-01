Luego que Gabriel Boric señalara que su gobierno no impulsará nuevos retiros de ahorros previsionales, parlamentarios que lo apoyan reaccionaron de diferente manera. Por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo (PS) lo llamó a no ser tan "tajante" en oponerse a estas medidas, mientras que Diego Ibáñez (CS) indicó que los trabajadores no tienen que ocupa su propio dinero para salir adelante de la pandemia. Desde el oficialismo apuntaron contra el futuro jefe de Estado, acusándolo de "doble estándar".