El diputado venezolano Diosdado Cabello felicitó a Gabriel Boric tras su victoria en la segunda vuelta.

La autoridad usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje tras los resultados, con un codazo al actual Presidente.

“Seré breve: Piñera, asesino, se van tú y los tuyos”, escribió en su perfil.

“Nosotros venceremos”, agregó en la publicación el hombre al que se ha catalogado como el “número dos del chavismo”.

Cabello no ha sido el único icono de la izquierda mundial que ha saludado al presidente electo.

Desde Brasil, Lula felicitó “al compañero Gabriel Boric por su elección”.

Desde Inglaterra, Jeremy Corbyn señaló: “una victoria para la esperanza y el cambio. El pueblo unido jamás será vencido”.

Huge congratulations to Gabriel Boric elected as socialist President of Chile!

A victory for hope and change.

El pueblo unido jamas sera vencido!

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 19, 2021