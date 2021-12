Luego de que José Antonio Kast dijera en el programa Bad Boys que en su eventual gobierno no tendrá compromisos políticos con ningún partido, desde Chile Podemos Más respaldaron al abanderado y dijeron que no hay ningún tipo de presión al líder Republicano. Asimismo, Kast defendió el emplazamiento que le realizó a Franco Parisi por su deuda de pensión de alimentos, ante las críticas de la oposición.

En su participación del programa web “Bad Boys” del Partido de la Gente, el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, expuso sobre su candidatura.

Pese a que en los últimos días ha recibido el apoyo de figuras de Chile Podemos Más como Evelyn Matthei, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat, el abanderado aseguró que tienen independencia política ya que, como llegaron solos a la segunda vuelta, si triunfa no tiene compromisos políticos con nadie.

Desde la Unión Demócrata Independiente, aseguraron que el candidato está en lo correcto.

Su presidente, el diputado Javier Macaya, dijo que -a diferencia de lo que pasa con los partidos de oposición- no hay ningún tipo de presión ni compromiso que condicione el apoyo a José Antonio Kast.

El senador y excompañero de militancia de Kast, Iván Moreira, también coincidió con Kast y dijo que los compromisos los tendrá si es que llega a ser presidente de Chile.

Desde Renovación Nacional, el diputado Tomás Fuentes dijo que esta declaración y su postura sobre la zanja son formas de llegar al Partido de la Gente.

Desde Evópoli -partido que pese al apoyo dijo que no sería parte del Gobierno de José Antonio Kast- su presidente, el diputado Andrés Molina, sostuvo que su único fin es que no gane el comunismo, por lo que no pedirán nada al candidato.

En esa línea, el diputado y recién electo senador de Evópoli, Sebastián Keitel, dijo que sus declaraciones son entendibles y aceptables.

Además, con esto no estaría obligado a entregar puestos de trabajo con el dedo ni pensando en repartir equitativamente a partidos políticos del oficialismo, sino que lo hará por los méritos de los elegidos.

Kast respondió a críticas por deuda de Parisi

El abanderado del Frente Social Cristiano, también se refirió en el mismo programa del Partido de la Gente, a la situación de deuda de pensión de alimentos que enfrenta el excandidato Franco Parisi.

Si bien algunos calificaron de “débil” o “superficial” su intervención, sin embargo, Kast aseguró que -sin importar la intensidad de su mensaje- le dijo de forma directa que debía pagar.

El candidato visitó este lunes la región de Valparaíso y se espera que esta tarde a eso de las 17:00 horas realice anuncios respecto a su plan de gobierno, el cual será publicado este martes.