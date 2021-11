Durante esta jornada de martes, se dieron a conocer polémicas declaraciones por parte del diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, donde pone en duda si fue buena idea que las mujeres obtuvieran derecho a voto.

Tras esto, el futuro parlamentario por el Distrito 10 se defendió por redes sociales y exclamó que “fue sacado de contexto”. Ante esto, el actual candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado por la situación, sin embargo, apuntó a que Kaiser era el encargado de dar explicaciones por sus declaraciones.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, la constituyente de Chile Vamos, Teresa Marinovic, se refirió al tema y afirmó que, “no me cabe ni una duda que es humor y sarcasmo, puede no gustarme ese sarcasmo… Lo conozco hace bastante tiempo, he oído varios programas de él, tiende a ser sarcástico (…) No me aproblema”.

Durante la entrevista, también se reprodujo otro audio en donde Johannes Kaiser y otras personas hablan sobre la colonización en Chile y opresión hacia las mujeres, donde mencionó que hubo una “violación a mujeres feas”. Por este último archivo, Marinovic enfatizó, “yo creo que ustedes los periodistas van poco a La Vega, a la feria, porque cuando uno está ahí en ambientes chilenos, escucha chistes como ese y peores”, y también dijo: “¿es políticamente incorrecto?, lo es. ¿Es sarcástico?, lo es. ¿Hay personas que les puedan molestar esto? es legítimo”.

En la misma línea, dijo que “lo que encontraría terrible es que nos empezáramos a convertir en una sociedad en la que empezamos a prohibir y sancionar persona por lo que dicen en tono de broma. Lo que me choca es este feminismo oportunista, o sea, uno tiene un candidato presidencial acusado por acoso sexual. Acusación que está respaldada por una diputada electa, sin embargo no es tema”.

Mientras que por otro lado indicó que: “de pronto otro candidato presidencial parece que tiene que dar explicaciones por las bromas de mal gusto o buen gusto, como quieras, que hace otra persona”.

Finalmente, y tras leer otro tweet durante la entrevista, Marinovic comentó que “lo bueno es que hay gente más políticamente incorrecta que yo, así que esto me alegra y me da tranquilidad (…) No me cabe ninguna duda, si es gracioso o no, eso queda a criterio del consumidor”.

