Eduardo Artés, aspirante a La Moneda que terminó último en la carrera presidencial, criticó en duros términos el primer lugar obtenido por el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a quien tildó de fascista.

“Vamos a seguir trabajando con mayor ahínco, corriendo también aquellas cosas que no se han hecho bien, pero con la certeza absoluta que, al fin y al cabo, no vamos a poder transformar la realidad del país si no golpeamos a los enemigos fundamentales como es el fascismo, como es la ultraderecha y como es aquellos que se disfrazan de progresistas y de izquierdistas, que en definitiva, tanto han humanizado a Kast”, advirtió Artés.

En esa línea, añadió que “ellos son responsables, los que le dan la mano a Kast, los que se abrazan con Kast… los que humanizan esa figura”.

“Por lo tanto nosotros no vamos a caer en la trampa y vamos a mantener nuestra construcción de unidad de izquierda desde las y los trabajadores, desde las y los pobladores, desde los pueblos originarios”, remarcó.

Sobre su propia votación obtenida, el profesor celebró haber aumentado el porcentaje obtenido en 2017, cuando en la carrera por llegar a La Moneda obtuvo 0,57%.

“Nuestra campaña estuvo fundamentalmente en colocar en primer lugar y en relieve siempre los derechos de las y los trabajadores, los pobladores, los estudiantes, los presos políticos, los pueblos originarios y esa es una gran ganancia que tenemos. Hemos acumulado muchos vínculos, que a lo mejor no se han expresado en votación, pero sí en construcción popular. Desde ese punto de vista nuestra candidatura es exitosa”, sostuvo.

Con el 76,71% de las mesas escrutadas, Eduardo Artés está obteniendo el 1,45% de las preferencias en esta elección, quedando último por detrás de Marco Enríquez-Ominami que consigue el 7,62% de los votos.

Por último, el candidato descartó -por ahora- entregar su apoyo a alguno de los candidatos que se medirán en el balotaje del 19 de diciembre (José Antonio Kast y Gabriel Boric).