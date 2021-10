José Antonio Kast agradeció el apoyo ante un eventual triunfo en primera vuelta y aseguró que apoyará a Sebastián Sichel si no logra llegar al balotaje. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que no tiene un respaldo transversal.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, agradeció a quienes dijeron que lo apoyarían en una eventual segunda vuelta y aseguró que él hará lo mismo con Sebastián Sichel para que el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no llegue a La Moneda.

Luego que el abanderado de Chile Podemos Más sufriera una serie de caídas en las encuestas, desde su coalición se han planteado el escenario de que el presidenciable no logre pasar a segunda vuelta.

En esta línea, tanto parlamentarios como convencionales de centro derecha aseguraron que, ante un eventual escenario donde pase a segunda vuelta Gabriel Boric y José Antonio Kast, se alinearán con el candidato republicano.

El abanderado del Frente Social Cristiano agradeció el respaldo y dijo que toda la centro derecha debe unirse para que el postulante de Apruebo Dignidad -que su juicio llevará a Chile al subdesarrollo- no llegue a La Moneda.

El líder del Partido Republicano dijo que si no es el representante de la derecha en la segunda vuelta, le entregará su apoyo a Sebastián Sichel, igual como lo hizo en 2017 con el actual presidente Sebastián Piñera.

No habría apoyo transversal a Kast

Pese a que diferentes parlamentarios de la coalición aseguraron su apoyo a José Antonio Kast, este no sería transversal.

Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, fue claro en decir que deben haber cambios sustanciales en las propuestas del abanderado antes de que se decida apoyar su candidatura.

En esa línea, el diputado independiente exUDI, Álvaro Carter, dijo que la coalición no debe basarse en las encuestas y debe proponer un programa de gobierno para los chilenos. Además, sostuvo que no está de acuerdo con esta idea de alinear fuerzas y, en su caso, aún no tiene candidato.

Mientras, el convencional de la UDI, Arturo Zúñiga, respaldó a los parlamentarios y fue claro en decir que él será fiel al candidato que ganó las primarias de la derecha.

Todo este debate se da a pocas semanas de las elecciones presidenciales y recordemos que los últimos sondeos han evidenciado que tanto Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, como José Antonio Kast se muestran como los favoritos de cara al 21 de noviembre.