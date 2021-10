El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, afirmó que realizará el cuarto retiro del 10% de sus fondos previsionales si se llega a aprobar el proyecto en el Congreso.

A pesar de creer que “es un pésima política pública”, el exministro de Desarrollo Social dijo que “lo voy a volver a retirar y poner en APV (Ahorro Previsional Voluntario)”, tal como lo hizo con el primer retiro.

“Tengo la sensación de que nos está pasando lo mismo que Argentina. (…) Que nos van a terminar expropiando los fondos para financiar programas de gobierno que no funcionan como el de Gabriel Boric”, señaló en entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

En ese sentido, agregó que “cada persona tiene el derecho legal de retirar esa plata y guardarla si es que tienen miedo de que se la expropien”.

Su primer retiro del 10%

El pasado 30 de septiembre, Sichel reconoció que había retirado el primero 10% para ponerlo en su cuenta de APV. Esto, luego de haberse mostrado en contra del proyecto de cuarto rescate de fondos.

Sobre esta situación, afirmó que “cada uno puede retirar el 10% una vez que la ley se aprueba si cree que es lo mejor para su propia vida, entendiendo, en mi caso, que lo pasé a la APV, que había una amenaza sobre el sistema que existe actualmente”.

“Creía que era el típico debate moral, como la gente que votó por el No que le decía a la gente del Sí que no podía participar en la democracia. (…) Yo creo que los retiros son malos si no van asociados a una política de aumentar las pensiones”, sostuvo respecto a por qué no dijo de inmediato que había realizado el primer retiro.

Finalmente, aseguró que “creo que por cada retiro, el Estado debería hacerse cargo de cómo se rellena ese fondo que se retira, para no empeorar las pensiones hacia adelante.