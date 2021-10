El exfiscal Carlos Gajardo indicó que la "Fiscalía está obligada a reabrir el caso", ante la apertura de la investigación contra el presidente Sebastián Piñera, luego de que el Ministerio Público determinara que los antecedentes revelados por los "Pandora Papers" no fueron parte de indagatorias anteriores.

El Poder Ejecutivo emitió un comunicado donde reitera la inocencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, tras el anuncio del fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien decidió iniciar una investigación penal de oficio por los posible delitos de cohecho y soborno.

En conversación con Podría Ser Otra Cosa de Radio Bío Bío, el exfiscal Carlos Gajardo se refirió a la decisión de la Fiscalía Nacional e indicó que efectivamente el Ministerio Público estaba “obligado a reabrir la investigación”.

En la instancia, el exfiscal apuntó hacia las respuestas del Gobierno ante la acusación: “Me parece que son las defensas propias de una persona que está siendo investigada por la justicia. Creo que hay que ocupar la famosa frase de que hay que dejar que la discusiones funcionen. La Fiscalía anunció su decisión, el presidente Piñera -como cualquier imputado- tiene derecho a defenderse“.

“Efectivamente el tema tiene que ver con que hay un anteriormente que se ha conocido públicamente por Pandora Papers, y ese hecho señalado reviste caracteres de delito y puede constituir un delito, y tiene que ser investigado, es correcta la decisión de la Fiscalía”, soslayó.

Además, fue minucioso en indicar algunos de los antecedentes públicos que serán parte de la causa a investigar, como por ejemplo las vistas anteriormente: “La tercera cuota nunca ni siquiera fue mencionada en la audiencia. Por lo tanto podría haber un sobreseimiento definido y una cosa juzgada de un tema que nunca fue discutido en los tribunales. Creo que es un hecho, la investigación anterior tenía antecedentes iniciales de esto. Esta el contrato espejo (…) Eso no fue indagado en profundidad por el fiscal Manuel Guerra”.

Asimismo comentó bajo su propio pensamiento que, “hubo cierta negligencia en el tratamiento de esa información. Pero es un hecho que la propia Fiscalía ha afirmado (…) No me parece que haya algo doloso. Hay que recordar que la investigación – cosa que es una rareza- solo fue investigada por Manuel Guerra no se apoyó en otro fiscal, tampoco un grupo”.

En la misma línea, Gajardo fue consultado por una posible investigación contra el exfiscal Manuel Guerra, a lo que respondió: “No me parece que tenga un tinte legal, sino que una acción negligente una investigación incompleta”.

“Creo que la Fiscalía está obligada a reabrir el caso (…) por estos graves hechos que se han conocido. Cosa distinta es que la investigación necesariamente vaya a prosperar y terminar con el presidente Piñera formalizado”, dijo el exfiscal Gajardo.

¿Qué tan relevante es el pago de la última cuota de US$9,9 millones?, la cual estaba sujeta a que no se estableciera una zona de protección ambiental que afectara la operación de la mina en el lugar. “Es clave para entender que puede existir una hipótesis de cohecho (…) sanciona a un funcionario público – Piñera – que solicita o acepta un beneficio económico para sí o para un tercero. Por lo que si el dinero sea para su familia es aceptable. Y el dinero debe ser por efectuar un acto propio a su cargo o indebido dentro de su cargo. Lo que es perfectamente posible de que eso sea”.

