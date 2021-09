La jornada de este lunes, se dio a conocer que el diputado por la región de Atacama Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Social, bajó su candidatura a la reelección a raíz de la formalización en su contra por cohecho pasivo en el Caso Minera Candelaria.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Mulet se defendió afirmando tener certeza de su inocencia y dijo que dio este paso al costado para “elevar los estándares de la política” y no refugiarse.

En la instancia, Mulet consignó que, “fue una decisión difícil y solitaria (…) a propósito de una solicitud de formalización que hay hacia mi persona —muy rara a propósito— de una investigación penal que lleva 5 años, donde me he puesto a disposición del fiscal, y no me han citado a declarar (…) Cosa rara, inscribo mi candidatura y a los poco días hacen una solicitud de formalización… y más raro, fijan fecha de audiencia para el 16 de noviembre a cuatro días de las elecciones… con un claro propósito político“.

En la misma línea, indicó que a raíz de esto, en “el partido necesitan tener absoluta claridad en todo tipo de cosas, hay que elevar los estándares de la política. Acá lo típico es refugiarse (…) prefiero liberar de esto a nuestro candidato a presidente (…) Esta solicitud hacia mí es un propósito político contra Gabriel Boric”.

Asimismo el diputado por Atacama soslayó que: “Tengo certeza de mi inocencia, prefiero dejar esto libre para dedicarme a defenderme con todo y buscar las responsabilidades que a mi juicio de manera exagerada y grotesca… me enlodan“.

Cabe destacar que en marzo de 2019, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló que el exalcalde de la comuna de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, indicó a la Fiscalía de Copiapó que Mulet le habría ofrecido una coima de $400 millones para que dos abogados y falangistas Demócrata Cristianos, Ramón Briones y Hernán Bosselín, pudieran cobrar $2.700 millones en honorarios.

Esto se habría concretado después de que en septiembre de 2015 se acordara junto a la Minera Candelaria — de capital canadiense— el traspaso de $16.635 millones a favor de la Municipalidad de Tierra Amarilla.

Según lo describió Mulet, en la formalización definen que: “El cohecho pasivo lo señalan como que habría inducido al alcalde para que deje de hacer algo, y como resultado se favoreciera a una compañía”. Sin embargo reiteró que “es falso, esa reunión no existió está desmentido. Los protagonistas que ha puesto el alcalde han declarado que la reunión no existió”.

En la misma línea, y con respecto a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de esta situación, Mulet la describe como “vistosa, porque coloca una trama, una hipótesis y una lanza (…) Yo no recibí ni un peso“, indicó.

Mulet respondió que dará un paso al costado en la política para no dañar al partido y afrontar la formalización. “Yo no voy a seguir activamente, sino que lo que me interesa es dedicarme de lleno para que esto se esclarezca bien. A la gente que no le quepa duda de mi inocencia, eso va a quedar así. Estoy tranquilo porque no tengo nada de qué temer. Esto obedece a un propósito político, un fiscal se está dando el gusto. No soy de la simpatía de las mineras (…) lo que no haré es perder la autoridad, por eso lo mejor es dar un paso al costado”, sentenció el diputado.

