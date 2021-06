En las próximas semanas vencerá el último periodo de Estado de Excepción Constitucional que tuvo una prórroga de tres meses y que fue decretado por las autoridades a causa de la actual pandemia de covid-19. En La Moneda no descartaron ampliar la medida por otros tres meses.

Sin embargo, el decreto presidencial debe pasar nuevamente por el Congreso Nacional y en el mundo político ya existen cuestionamientos a la forma en que se han llevado las restricciones a la movilidad.

El 30 de junio es la fecha exacta en que vence el plazo del Estado de Excepción Constitucional, pero cinco días antes el Gobierno debe ingresar un decreto para ampliar el periodo.

Según fuentes de La Moneda, lo anterior se estaría evaluando y aún no se descarta. Eso sí, para avanzar en la prórroga por tres meses más se necesita el visto bueno por parte del Congreso Nacional.

Recordemos que en marzo de este 2021 el presidente Sebastián Piñera había mandado a la sede del Poder Legislativo un decreto que defendía la aplicación del Estado de Catástrofe, en el que insistía que, hasta esa fecha, la medida había permitido ejecutar de forma eficiente las medidas para el manejo y el control de la pandemia.

En esa instancia el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), Juan José Ossa, había alertado que, de no aprobarse la iniciativa, muchos de los beneficios sociales endosados al Estado de Excepción se iban a extinguir, dadas las medidas que habían quedado amarradas a dicha situación.

Este lunes el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Ángel Crispi (RD), recordó que el Frente Amplio rechazó la ampliación de la medida y se refirió a lo que se espera durante las próximas semanas.

“Ya lo votamos en contra la primera vez. No podemos seguir normalizando las restricciones de libertades fundamentales de las personas, y que eso no se contrapone con tener una política sanitaria incluso más estricta en relación a la movilidad y el encuentro de personas, por ejemplo encuentros sociales, el control de las cuarentenas… es decir, todas esas políticas sanitarias no se desprenden del Estado de Excepción Constitucional”, sostuvo.

En marzo de este 2021 gran parte de la oposición había cuestionado la idea de ampliar el Estado de Catástrofe, apelando a los malos argumentos, según decían, que había entregado el Ejecutivo en ese entonces y por consiguiente la autoridad sanitaria.

La presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, la diputada Andrea Parra (PPD), señaló que sin duda aprobará la medida, pero enfatizó en que esta vez los argumentos tienen que entregarse de manera completa, acompañados de medidas importantes que justifiquen la ampliación de este decreto.

“Tenemos que aprobarlo porque además hay muchos beneficios asociados a él, pero con la misma fuerza hay que exigirle al Gobierno una política coherente de cuarentena y de toque de queda, pues en muchos lugares ambas medidas son de papel. Espero que el Ejecutivo llegue al Congreso con una propuesta integral”, declaró.

En el oficialismo hay algunos parlamentarios de Unión Demócrata Independiente (UDI) que señalaron que si bien van a aprobar el decreto, están en desacuerdo con la forma en que se ha aplicado la medida, las cuarentenas y toques de queda.

Algunos, incluso, dicen que no se justifica mucho, considerando la poca efectividad de estas.

Quien se refirió al respecto fue el diputado José Miguel Castro (RN): “Por supuesto que me gustaría que este Estado de Excepción disminuyera, entendiendo que hoy la vacunación ha sido un éxito y también que hoy en día la gente no está respetando mayormente las cuarentenas. Por lo tanto, la pregunta es si se justifica o no, por cierto. Es una pregunta que se debe hacer”.

En tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, en medio del balance de coronavirus, señaló que en algunos países del mundo se ha demostrado que las cuarentenas y toques de queda sí son efectivos, pero que en otros no.

Por lo anterior, sostuvo que se debe evaluar y discutir la medida para poder llegar a una voluntad única.