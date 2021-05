La situación hospitalaria se ha vuelto complicar en Chile en los últimos días, donde el uso de camas críticas volvió a superar el 95% de uso de las camas críticas, con una cifra de 4.299 pacientes en la UCI con covid-19, todo en medio del proceso de vacunación contra el coronavirus.

Ante este escenario, el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Eduardo Tobar, indicó que para que se refleje mejor el actuar de las vacunas, es necesario tener vacunado a “un 70% u 80% de la comunidad vacunada”, porque eso reduce la transmisión, consigna diario El Mercurio.



“El 95% o el 90% de las personas que están en UCI no están vacunadas. Hay pocos casos de pacientes vacunados, y entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque francamente no quisieron vacunarse. Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya debieran estar vacunados hace dos meses y que optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado”, indica Tobar.

De esta forma, el especialista sostiene que es importante vacunar a quienes están rezagados, pues “no nos sirve tener un 50% vacunado, porque eso quiere decir que todavía tenemos nueve millones de (personas) susceptibles y con eso podemos seguir muchos meses con una crisis sanitaria”.

Tobar agrega que los pacientes que están en la UCI actualmente “son pacientes que tienen otras enfermedades, asociación que baja las defensas, por lo que son de más riesgo. Su capacidad para levantar anticuerpos con la vacuna es más mala”.