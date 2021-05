La precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, puso en duda que pueda competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos, asegurando que su partido bajará el próximo lunes su candidatura.



“La gente tiene que saber que el lunes me van a dejar fuera (…) Yo no me he bajado, yo sigo insistiendo que lejos la mejor alternativa es llevar la mayor cantidad de candidatos, que serían 5″, indicó Matthei.

La también candidata a la reelección a la alcaldía de Providencia aseguró que la “decisión está tomada”, para que Joaquín Lavín sea el único candidato de la UDI a las primarias presidenciales de Chile Vamos, por lo que no se debía “seguir con esta farsa”.