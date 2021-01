La violencia en La Araucanía esta semana cobró la vida de un agricultor de la zona, de un detective de la PDI y dejó a 8 funcionarios más de la misma institución heridos, en uno de los operativos policiales de droga más grandes que se ha visto en los últimos años.

“Es un jueves negro que pasará a la historia como uno de los días tristes de las últimas décadas, tuvimos a un mártir que perdió su vida combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico y, al mismo tiempo, murió un campesino, un trabajador del campo, agrícola que buscaba vivir en paz y fue asesinado”, dice a BioBioChile el senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast.

“Claramente es un día de luto, no sólo para la región, sino que también es el resultado que ha tenido el Estado de Derecho en la región. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, es un punto de inflexión, si se valora lo que estaba haciendo la PDI, después de una labor investigativa larga, de poder ingresar donde se cultivaba droga. Eso habla bien de una institución que está dispuesta a que en Chile no existan lugares donde no se pueda entrar o haya total impunidad”, agrega el parlamentario.

Kast asegura que, cuando falleció el carabinero Eugenio Nain, le exigió al Gobierno cambiar estrategia, congeló relaciones y que luego se tomó una “medida positiva” que fue nombrar a un coordinador especial para la zona, Cristian Barra.

Justamente, dice el congresista que el operativo de este jueves tiene relación con ese nombramiento, pero destaca que “nos queda un largo camino que recorrer, de profesionalismo de seriedad y el Congreso no ha estado a la altura”.

También, el senador habló del acuerdo electoral por la elección de constituyente entre Chile Vamos y el Partido Republicano de José Antonio Kast.

“Lo que ocurrió es un acuerdo puntual con nombres de personas, que nos parecían valiosas dentro de la Convención Constitucional. De hecho, la mitad de ellos son independientes y ni siquiera militantes del Partido Republicano”, enfatiza el presidenciable oficialista.

Congreso no ha cumplido

-¿Por qué dice que el Congreso no ha estado a la altura para enfrentar la violencia en La Araucanía?

No han logrado sacar adelante la Ley Juan Barrios, que yo mismo como presidente de la comisión de Seguridad la aprobé y la comisión de Constitución, que era la instancia que tenía que verla después, simplemente la ha tenido durmiendo, se han negado a avanzar. Lo mismo con la Ley de Inteligencia que está en la Cámara de Diputados, que el Frente Amplio no quiere avanzar. Por lo tanto el mundo político, parece que vive en un mundo paralelo y no se ponen en la piel, en el corazón, en el sufrimiento que tienen las personas que viven en Malleco y la provincia de Arauco.

-Se nombra un nuevo coordinador nacional de la Macrozona Sur, que es Cristian Barra, ¿Llama la atención que no apareciera bajo un operativo en que murió un funcionario de la PDI y hay ocho heridos, en una situación que, bajo esos términos, se ve como fallida?

El esfuerzo de haber nombrado a un coordinador general a alguien que ha estado presente, es valorable, más allá de quedarme en la evaluación en base a declaraciones públicas, que ya estamos cansados de ellas, si me consta que ha existido una disposición a profesionalizar la labor. Aquí estamos frente un crimen organizado brutalmente cruel, con mucho dinero y armamento pesado. De hecho, lo paradójico es que esta semana, la Cámara de Diputados votó en contra del proyecto de ley de Robo de Madera, que es otra gran mafia, junto con la droga. El Congreso se ha desempeñado en forma vergonzosa en esta materia y esta semana, cuando mueren dos personas inocentes, se dio el lujo de votar en contra un proyecto que buscaba tipificar el delito del robo de madera, que junto con la droga, surten de recursos y armamentos a quienes el jueves tomaron la vida de inocentes.

-Se apunta como argumento a que la aprobación de ese tipo de proyectos termina criminalizando una reivindicación, que señalan, es política y justa….

Me parece una ofensa al pueblo mapuche vincularlo con asesinatos a personas inocentes. Por lo tanto, si ellos creen que es correcto vincular al pueblo mapuche con quienes cometen asesinatos de personas inocentes, deberían ofrecerle disculpas al pueblo mapuche. Nada más expedito que vincular a violentistas, a asesinos, que no tienen complejo en dispararle a una niña de 9 años o en asesinar a un camionero como Juan Barros, a un trabajador agrícola como Pedro Cabrera o a un carabinero con el pueblo mapuche es una falta de respeto. Además, estos violentistas no han sido dirigidos por nadie, son simplemente una banda que lucra de la violencia y, de hecho, al haber incautado droga esto tiene poco o nada que ver con el pueblo mapuche.

“Reman para el lado contrario”

-Hoy tenemos una legislación vigente, instituciones focalizadas en esta labor, desde hace tiempo, incluido un aparato de inteligencia, pero hay trabajadores, carabineros y funcionarios PDI asesinados sin que hayan responsables detenidos, ¿Cómo es posible que se sigan ilícitos de este tipo?

Acá hay una mediocridad en la capacidad que tiene nuestro Estado de enfrentar el crimen organizado y la diferencia que existe es que todas estas instituciones, el Ministerio Público, las policías, Carabineros, reman para el mismo lado. De hecho, ninguno de ellos es perfecto, sabemos las falencias que tiene el Ministerio Público, una cantidad de casos donde no hay imputados conocidos, ni condenas. Sabemos las falencias que tiene la justicia y Carabineros. Pero, todo ellos, cada vez que se han hecho esfuerzos, reman para el mismo lado. La diferencia es que el Congreso rema para el lado contrario, no solo eso, sino que bloquea el avance de la agenda y de esa forma los Carabineros y fiscales sienten que es difícil avanzar. Pero, claramente el Congreso votando en contra de estos proyectos de ley muestra un nivel de indolencia y de desconexión con la realidad que es vergonzoso.

-Entonces, se colige que si el Congreso no aprueba estos proyectos de ley será imposible frenar estos delitos…

No es que sea imposible, sino que se hace más difícil. Las policías están haciendo su mejor trabajo, el jueves participaron 700 funcionarios en un operativo en que encontraron droga, donde hubo una persona que murió en servicio, cosa que es muy dolorosa y parte de un fracaso del Estado, de no poder realizar estos operativos sin lamentar la vida de ninguno de sus miembros. Pero, claramente el Gobierno no le queda otra que avanzar con las herramientas que tiene, y a las policías y fiscalía también, pero desgraciadamente el Congreso en vez de ser un aporte ha sido una palanca de freno. Espero que en las próximas elecciones, la ciudadanía piense dos veces antes de apoyar a un candidato del Frente Amplio o de aquellos del PC que han estado obstruyendo proyectos en materia de inteligencia y de seguridad en La Araucanía.

-El jueves aparecieron varios registros del operativo en La Araucanía, en uno de ellos, por ejemplo, se ve una fila interminable de vehículos policiales trasladándose, en una zona peligrosa que se ha caracterizado por la violencia rural, ¿Cómo vio ese operativo? ¿fue correctamente ejecutado?

No tengo la información para responderle y confío que el director de la PDI está más capacitado que yo para definir cómo hacer un operativo. Sería bastante soberbio de mi parte opinar sobre cuál es la mejor estrategia para un operativo de este naturaleza.

Kast y Kast

-Chile Vamos llegó a un acuerdo para ir en una sola lista de constituyentes con el Partido Republicano…

Me alegra que finalmente no haya existido el criterio de los cuoteos políticos, porque en principio el Partido Republicano pedía el 20% de los cupos, casi por derecho propio para poder sentarse a la mesa y Chile Vamos les dijo que no, que solo estaba disponible para apoyar personas, que aquí no hay cupos de partidos. Estamos apoyando independientes, por tanto, si ustedes tienen buenas personas, preséntenlas. Y se hizo la evaluación y se llegó a la conclusión que habían, de muchas, 13 que nos parecían que podían se parte de la lista. Eso fue lo que se acordó, de forma excepcional, no es un proyecto político, es más bien la suma de personas en lugares concretos, que nos parece que pueden apoyar en la diversidad del proyecto constitucional que se nos viene por delante.

-Pero, siempre se ha planteado tensión entre Evópoli y el Partido Republicano, ¿puede existir realmente un pacto electoral entre ambos, sin que pueda parecer otra cosa?

Es un acuerdo electoral, de forma excepcional, aquí hay muchas diferencias entre Evópoli y el Partido Republicano, no estamos de acuerdo para ser una coalición política, en ningún caso, no estábamos disponibles para movernos de aquello, finalmente primó la sensatez de que no existieran cuoteos políticos y tampoco existieran dentro de Chile Vamos, eso también fue interesante. Por primera vez, no fue asignado a dedo que a Evópoli, la UDI y a RN les toca un 30%, cada uno, sino que fue más bien que presentaron los mejores hombres y mujeres, estamos hablando de un porcentaje muy importante de independientes. Estamos llevando a muchas personas que no tienen nada que ver con la política, eso enriquece mucho a la lista final de Chile Vamos.

-Sin embargo, ¿Cómo no confundir a la ciudadanía si presentan un acuerdo donde hay tantas diferencias y distancias con un partido como el Republicano?

No, no hay ninguna confusión porque no vamos a ir con ellos en alianza ni para concejales, ni para alcaldes, ni para gobernadores regionales, tampoco para la parlamentaria y presidencial. Por eso, es importante dejar de manifiesto que lo que ocurrió es un acuerdo puntual con nombres de personas, que nos parecían valiosas dentro de la Convención Constitucional. De hecho, la mitad de ellos son independientes y ni siquiera militantes del Partido Republicano.

Presidenciable de Evópoli

-Por otro lado, hay cartas presidenciales que se han oficializado en Chile Vamos, Desbordes, Sichel y Lavín, por ejemplo, usted que es una de las cartas principales de Evópoli, ¿cuándo va a oficializar que es presidenciable?

Tomamos la definición que, como partido, vamos a oficializar la carta presidencial el 30 de enero, vamos a tener un consejo general ese día, por lo tanto, en ese momento vamos a resolver quién será nuestro candidato.

-¿Es desventaja para usted como posible carta de Evópoli, y su partido también, que hay competidores ya a caballo?

Por eso decidimos moverlo desde el 11 de abril, que habíamos acordado en el último consejo tomar esta decisión después de las municipales, acordamos adelantarlo justamente porque vemos que la carrera ya comenzó y es importante que en enero pudiéramos comenzar ese proceso.

-¿Está disponible y sigue siendo la carta principal de Evópoli?

Una de las diferencias que tiene Evópoli con otros partidos es que este no es una colectividad de una sola persona. A diferencia de lo que pasó con el PRO de Marco Enríquez, probablemente, con el Partido Republicano de José Antonio Kast. Aquí hemos logrado construir un proyecto colectivo. Por lo tanto, espero que todos los liderazgos estemos disponibles para asumir el desafío que se nos pida. Eso va a ocurrir el 30 de enero y Evópoli ha logrado tener liderazgos muy potentes como el mismo exministro del Interior, Gonzalo Blumel, Gloria Hutt o Ignacio Briones, parlamentarios importantes también. Por eso, esperemos hasta fin de mes para dar este paso, no me gustan las personas que se andan autoproclamando, porque al final aparecen más preocupadas de eso que del país o el proyecto colectivo, cierra el senador Kast.