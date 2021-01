El diputado Florcita Alarcón anunció la tarde de este viernes su renuncia al Partido Humanista, tras conocerse el inicio de un proceso sancionatorio en su contra a raíz de denuncias de violencia sexual en su contra.

A través de una breve declaración publicada en su cuenta en Facebook, el parlamentario anunció su salida del partido.

“En los últimos días se han expuesto un conjunto de denuncias en las que me he visto involucrado como diputado, artista y persona. Ante estos hechos, he decidido, con gran pesar, renunciar al Partido Humanista en el cual he militado desde su fundación”, señala.

“Con esta decisión busco evitar que el partido y su militancia se vean afectados y sea comprometida la unidad para el proceso constituyente”, agregó.

“Quiero expresar mi voluntad para esclarecer esta situación y mi compromiso irrestricto con la verdad”, concluyó.

Su decisión se conoció horas después que el Partido Humanista (PH) informara que el Equipo de Coordinación Nacional había solicitado al Tribunal Supremo el inicio de un proceso investigatorio y sancionatorio en su contra.

Lo anterior, tras conocerse una denuncia por presunto abuso sexual que se viralizó en redes sociales.

“Dada la gravedad de los hechos denunciados, se ha solicitado que de comprobarse su veracidad en la indagatoria, se concrete la expulsión de Florcita Alarcón, quien se ha puesto a disposición de la investigación y actualmente mantiene su militancia suspendida tras su propia solicitud”, detalló el PH.

“Como partido feminista, respetamos la presunción de inocencia del parlamentario, pero no replicamos la violenta cultura del encubrimiento”, enfatizó el PH.