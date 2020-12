El diputado Juan Luis Castro (PS) anunció diversas acciones legales para individualizar las responsabilidades que llevaron a una frustrada compra de ventiladores mecánicos a la empresa Cega Supplies en China y a una posterior demanda por 6 mil millones de pesos de esa compañía contra el Estado chileno.

El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cuestionó la respuesta sobre el tema entregó el ministro de Salud, Enrique Paris, tras el reportaje de BioBioChile que reveló el caso el miércoles pasado.

Aunque admite que este no fue protagonista en la época, a Castro le parece “desinformada” la reacción de Paris. Asimismo, advirtió que “los antecedentes dicen otra cosa” y que “este es un problema comercial y no es un problema de un equívoco de un vuelo que no llega a tiempo”, como lo indicó el secretario de Estado.

Según el parlamentario PS, “aquí no hubo voluntad política ni comercial de querer comprar esos ventiladores, pero nunca eso se reconoció. Es decir, se emitió una orden de compra y después se hicieron los lesos mientras en Chile faltaban ventiladores mecánicos en invierno. Incluso, se decía que había que reconvertir algunos ventiladores”.

El diputado agregó que “no sabíamos, hasta ahora, que se habían comprado ventiladores en China, pero que no se pagaron. Por lo tanto, no se recibieron y hoy es motivo de una querella. De manera que también vamos a recurrir al Consejo de Defensa del Estado, porque se trata de 6 mil millones de pesos, por incumplimiento del Gobierno chileno”.

“¿Quién sabía todo eso? o ¿quién se iba a imaginar que habían ventiladores mecánicos prácticamente desechados de uso? Todo esto por una falla en la compra de responsabilidad del Gobierno chileno y no porque (el proveedor) no haya cumplido. Esta situación es muy grave y por eso presentaremos un requerimiento a la Contraloría, para que realice un sumario y proceda a individualizar las responsabilidades”, complementó.

Castro recalcó que “lo otro grave es que tenemos una segunda ola de contagios por el Covid-19, que está a la vuelta de la esquina y la propia autoridad dice que todavía faltan ventiladores mecánicos”.

“Yo pregunto: ¿Cuántas cosas más de los episodios de Mañalich nos vamos a enterar?; como de los correos, la falsificación de casos, de los fallecidos y de la manipulación de cifras. A todo lo anterior, ahora se suma esta nueva arista, que es una negligencia administrativa y política que desechó una compra sin motivo alguno, quedando en ridículo”, sentenció.