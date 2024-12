Videos muestran la destrucción que generó el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes a Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo ubicado en el Pacífico.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico se reportó a las 12:47 hora local (22:47 hora de Chile), con el epicentro localizado a unos 30 kilómetros al oeste de la capital, Port Vila.

El organismo, que monitorea diariamente sismos alrededor de todo el mundo, agregó que el temblor se registró a una profundidad de 57,1 kilómetros bajo el lecho marino.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que está ayudando al personal del Hospital Vila Central con apoyo sanitario inmediato y trabajando con el Ministerio de Salud “para coordinar la respuesta sanitaria general”.

7.3 earthquake has hit Vanuatu, an island east of Australia.

In this video is the American Embassy. It collapsed with people inside.

The island has suffered massive damage.

Pray for the victims and their families.

