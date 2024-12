Un fuerte sismo de magnitud 7.4 Mw -preliminar- sacudió este lunes a Oceanía en la zona de Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo ubicado en el Pacífico.

El epicentro se ubicó 55 kilómetros al oeste de Port Vila, la capital del archipiélago melanesio compuesto por 83 islas y con una población aproximada de 320.000 habitantes.

El movimiento telúrico generó preocupación en la región producto de su magnitud. Se evalúan posibles daños estructurales en Port Vila y en áreas circundantes.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 7.5 #earthquake near VANUATU ISLANDS. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/oJjzgizulb

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 17, 2024