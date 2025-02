El presidente de EE.UU, Donald Trump, elevó el tono este martes respecto a sus planes para la Franja de Gaza al asegurar que Estados Unidos “se tomará” ese enclave palestino, porque “no hay nada que comprar”.

“Nos la vamos a tomar, nos la vamos a quedar y la vamos a cuidar. (…) Vamos a asegurarnos de que haya paz, que no haya problemas, que nadie lo cuestione y que lo administraremos correctamente”, aseguró Trump, en declaraciones a la prensa, junto al rey de Jordania, Abdalá II, antes de mantener una reunión en la Casa Blanca.

Trump: We're not going to have to buy, we're going to have gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have gaza. pic.twitter.com/bbORjtSeNC

— Acyn (@Acyn) February 11, 2025