La pandemia de coronavirus “está lejos de haber terminado”, aseguró este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien también descartó que la variante ómicron, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna.

“Ómicron está provocando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud”, explicó Tedros.

Además, “con el increíble crecimiento” de esta mutación en todo el mundo, “es probable que surjan nuevas variantes, por lo que el seguimiento y la evaluación siguen siendo fundamentales”, alertó.

Tedros también renovó su llamado a la repartición equitativa de vacunas. “A menos que cambiemos el modelo actual, entraremos en una segunda fase de inequidad en en vacunas”, la cual puede ser “aún más destructiva”, expresó.

“Solo podemos vencer a este virus si trabajamos juntos y compartimos las herramientas de salud de manera equitativa. Es realmente así de sencillo”, sentenció.

Entre las recomendaciones emitidas por el comité en su sexta reunión, destaca su solicitud de que la OMS acelere la investigación sobre la eficacia de las vacunas y la duración de la inmunidad que proporcionan.

También sugiere que las limitaciones a los viajes internacionales se dicten de forma limitada y basada en los datos, después de que el pasado noviembre la alerta por la variante ómicron afectara nuevamente el tráfico aéreo global y no impidiera la transmisión de esta nueva cepa del coronavirus.

Ante el desigual reparto de vacunas que persiste a nivel global y las dudas sobre la eficacia de éstas a la hora de frenar la transmisión, el comité insiste en que los gobiernos no deben exigir prueba de vacunación a los viajeros internacionales.

Los expertos de la OMS consideran que, pese a que las vacunas han perdido eficacia a la hora de evitar el contagio y transmisión del coronavirus, siguen siendo eficientes a la hora de evitar formas graves de la enfermedad, incluyendo casos mortales.

Omicron continues to sweep the 🌍. I remain concerned about countries with low vaccination rates, as unvaccinated people are many times more at risk of severe illness & death. I urge everyone to do their best to reduce risk of infection & help take pressure off health systems. pic.twitter.com/CymL7Vxvel

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 18, 2022