Una nueva ejecución llevaron a cabo las autoridades iraníes tras las masivas protestas que generaron la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” por llevar mal puesto el velo el 16 de septiembre de 2022.

Según consigna Agencia EFE, se trata de Mohamed Ghobadlou, quien fue ejecutado tras ser condenado a muerte por el supuesto asesinato de un policía durante las marchas.

De esta manera, la cifra de manifestantes que han sido ahorcados por presuntos delitos ligados a las protestas llega a ocho.

La agencia Mizan, perteneciente al Poder Judicial iraní, informó que Ghobadlou fue ajusticiado la mañana del martes “tras 487 días de procesos judiciales”.

The head of the judiciary must STOP the arbitrary execution of Mohamed Ghobadlou, suddenly & unlawfully scheduled for tomorrow. The case of this young man with a disability arrested in connection with the 2022 protests has been marred by torture and secretive proceedings. pic.twitter.com/NuGkb4YGg3

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 22, 2024