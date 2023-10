Luego del fatal ataque coordinado de Hamas que provocó la muerte de al menos 22 personas y dejó a otros 280 heridos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió al grupo Hamas que “pagarán un alto precio” por la incursión.

“Estamos en guerra”, declaró el mandatario a través de un discurso televisado. “No es una operación, sino en guerra”, dijo tras anunciar una movilización masiva de efectivos en el país.

“El enemigo pagará un precio que jamás ha conocido. Regresaremos el fuego en una forma que no han siquiera imaginado”, prometió Netanyahu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"We are in the midst of a major campaign – Operation Guardian of the Walls. Yesterday and today, the IDF attacked hundreds of Hamas and Islamic Jihad terrorist targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ET7KzCGOFs

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 11, 2021