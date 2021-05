El ejército israelí indicó haber llevado a cabo este domingo un bombardeo contra el domicilio del jefe del buró político de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar.

A pesar de esto, el ejército no precisó si éste se hallaba en la vivienda.

El ejército “atacó el domicilio de Yahya Sinwar y de su hermano, un militante terrorista”, se indicó en Twitter.

Además, se publicó un video que muestra una casa pulverizada bajo una nube de polvo.

The #Israel Air Force struck the home of #Hamas leader Yahya Sinwar and his brother as Palestinian terror groups in #Gaza fired rockets towards central Israel overnight.

Read the full report by @AAhronheim here: https://t.co/4TaWXSeGMS

Video Credit: IDF Spokesperson's Unit. pic.twitter.com/HgFALVf5Tq

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 16, 2021