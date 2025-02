El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que le ayudará para que “los ucranianos sean los que lideren las conversaciones que lleven a una paz sólida y duradera” en el conflicto armado con Rusia, tras una conversación telefónica entre ambos.

En un mensaje en las redes sociales, Macron consideró además “una excelente noticia” que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda ser capaz de convencer “realmente” al presidente ruso, Vladimir Putin, de que “detenga la agresión” a Ucrania.

Son “los ucranianos los únicos que pueden impulsar las discusiones para una paz sólida y duradera” con Rusia. “Les ayudaremos en este empeño”, escribió Macron en un post en X.

I just spoke with President @ZelenskyyUa.

If President @realDonaldTrump can truly convince President Putin to stop the aggression against Ukraine, that is great news.

Then, it will be the Ukrainians alone who can drive the discussions for a solid and lasting peace.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 14, 2025