El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Vladimir Putin de querer “manipular” a Donald Trump, después de que el mandatario ruso dijera estar dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense para negociar un acuerdo sobre Ucrania.

“Quiere manipular el deseo del presidente de Estados Unidos de alcanzar la paz”, afirmó Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Según el presidente ucraniano, Putin está dispuesto a continuar la guerra y “manipular a los líderes internacionales”. “Estoy convencido de que ninguna manipulación rusa podrá tener éxito a partir de ahora”, añadió.

Zelenski reacciona a acercamiento entre Putin y Trump

En las últimas 24 horas, los presidentes de Rusia y Estados Unidos han dado la impresión de estar más en sintonía que nunca. Cuando Donald Trump dijo a los periodistas que le gustaría reunirse con Vladimir Putin lo antes posible, el jefe del Kremlin no perdió el tiempo: respondió en la televisión rusa que está dispuesto a concretar una cita e incluso llegó a subrayar ciertas cualidades que tendría el nuevo presidente estadounidense.

“En cuanto a las negociaciones, siempre hemos dicho, y quiero subrayarlo de nuevo, que estamos dispuestos a negociar sobre la cuestión ucraniana. Donald Trump no es solo una persona inteligente, es un pragmático. Sólo puedo estar de acuerdo con él en que si no le hubieran arrebatado la victoria en 2020, quizá no se habría producido la crisis que se produjo en Ucrania”, dijo Putin este viernes.

Luego de estas declaraciones, el gobierno de Zelenski, a través del jefe de la administración presidencial, Andréi Iermak, denunció que “el presidente ruso quiere negociar el destino de Europa sin Europa” y “hablar de Ucrania sin Ucrania”.

Ucrania teme llegar a la mesa de negociaciones en desventaja y verse obligada a ceder territorios ocupados por Rusia. Volodimir Zelenski, hostil desde hace tiempo a cualquier negociación con Moscú, ha planteado recientemente esta posibilidad, pero a condición de que Occidente ofrezca sólidas garantías de seguridad a su país.

El Kremlin, por su parte, pide esencialmente a Ucrania que se rinda, que renuncie a su membresía en la OTAN y que Rusia conserve los territorios ucranianos anexados durante la guerra.