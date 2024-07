Este lunes Rusia realizó una serie de ataques en diversas regiones ucranianas, incluyendo Kiev, en donde un misil destruyó parte importante de un hospital infantil. Los bombardeos han dejado un saldo de al menos 32 muertos y 100 heridos.

Ocurrió en el Centro Pediátrico Okhmatdyt de la capital del país europeo, en donde uno de sus edificios resultó completamente destruido. En imágenes divulgadas por medios como CNN se observa un misil impactando en el centro médico mientras otros puntos de la ciudad humean tras los masivos ataques.

Según una investigación hecha pública por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) poco después del ataque, dos profesionales del centro fallecieron y otras siete personas resultaron heridas. No obstante, se espera que la cifra pueda aumentar con el pasar de las horas.

A través de sus redes sociales, el presidente ucraniano condenó el bombardeo, indicando que hay personas bajo los escombros. “Aún se desconoce el número exacto de víctimas. En este momento, todo el mundo está ayudando a limpiar los escombros: médicos y gente corriente”, escribió.

“Rusia no puede alegar ignorancia de hacia dónde vuelan sus misiles y debe rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes. Contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general. Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todos vean lo que es Rusia y lo que está haciendo”, puntualizó.

El ataque generó repudio transversal, con diversas autoridades condenando la agresión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su rechazo ante estos últimos ataques rusos que “alcanzaron el Hospital Nacional Infantil Especializado de Kiev, que es el centro pediátrico más grande de Ucrania, y otro centro médico de Kiev”.

Barbara Woodward, embajadora del Reino Unido ante la ONU, calificó el ataque de “cobarde y depravado”, en tanto que la misión diplomática de Estados Unidos remarcó que el ataque es “otro salvaje ataque con misiles contra los civiles de Ucrania” y que el presidente ruso, Vladimir Putin, “debe terminar con esta inconcebible guerra de agresión”.

