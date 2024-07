El Partido Laborista ganó con aplastante mayoría las elecciones generales en Reino Unido, sepultando 14 años de hegemonía del Partido Conservador.

Los centros de votación cerraron este jueves a las 22:00 hora local (17:00 en Chile) y se dio paso a los primeros sondeos, que muestran una derrota histórica para los conservadores del primer ministro, Rishi Sunak.

Según los primeros resultados preliminares, los laboristas han logrado 410 escaños de los 650 que tiene la Cámara de los Comunes (Cámara Baja).

En estos comicios, los partidos debían alcanzar al menos 326 escaños de ese órgano legislativo para conseguir la mayoría absoluta, lo que fue logrado con amplio margen por los laboristas.

De esta manera, tras el primer sondeo a boca de urna, el favorito Keir Starmer se encamina a ser el próximo primer ministro de Reino Unido y liderar al país junto a su partido.

El Partido Conservador del primer ministro, Rishi Sunak, ha sufrido la peor derrota de su historia, al quedarse con 131 asientos, de acuerdo con la encuesta realizada por Ipsos para los canales BBC News, ITV y Sky News.

El sondeo, que extrapola las respuestas ofrecidas por los votantes al salir de una selección de colegios electorales, da 61 escaños al Partido Liberal Demócrata.

Asimismo, cifra con 13 escaños al populista de derecha Reform UK, del promotor del Brexit Nigel Farage, que entraría por primera vez en el Parlamento en unas elecciones.

El avance laborista desbancaría en Escocia a los independentistas del Partido Nacional Escocés (SNP), que registran en esta encuesta solo 10 escaños, de los 43 que tenían en la última legislatura.

Según los datos difundidos, el Partido Verde obtendrá 2 asientos en los Comunes; 4 los nacionalistas galeses de Plaid Cymru y 19 irían para otros candidatos independientes o de formaciones aún más minoritarias.

Si se confirman estos resultados, Starmer se convertirá el viernes en el primer ministro británico tras 14 años de gobierno conservador, con una cómoda mayoría.

El líder laborista, a través de redes sociales, agradeció a la gente que votó en favor de su partido, destacando la confianza deposita en él, así como en sus simpatizantes.

“A todos los que han hecho campaña a favor del Partido Laborista en estas elecciones, a todos los que votaron por nosotros y depositaron su confianza en nuestro Partido Laborista cambiado: Gracias”, aseveró.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024