El líder del opositor Partido Laborista británico, Keir Starmer, favorito a ganar las elecciones generales en el Reino Unido, acudió este jueves a depositar su voto en su circunscripción de Holborn and St Pancras (Londres) junto con su mujer, Victoria.

La pareja llegó cerca de las 7:47 (hora local) a su colegio electoral, dejándose fotografiar por los medios a su llegada muy sonrientes y cogidos de la mano.

Según los últimos sondeos de intención de voto, Starmer logrará en estos comicios celebrados hoy una histórica victoria, cinco años después de que su partido recibiera un fuerte batacazo en las últimas generales de 2019, que ganaron los ‘tories’ (conservadores).

Los dirigentes de los partidos políticos colgaron hoy mensajes a primera hora en sus cuentas de la red social X al abrirse los colegios electorales -sobre las 7:00 hora local (6:00 GMT)-.

En una primera publicación Starmer escribió: “Cambio. Hoy puedes votar por ello”, mientras que en otra aseguró: “He cambiado el Partido Laborista. Si confían en mí votando al Partido Laborista, cambiaré el país”.

Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak instó a la ciudadanía a “detener a la supermayoría laborista”. Incluso, advirtió que “si los laboristas reciben un cheque en blanco, utilizarán su mayoría calificada para cobrar más impuestos por el resto de su vida”.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 4, 2024