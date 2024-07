Keir Starmer está a las puertas de Downing Street como si en realidad nunca lo hubiera previsto. Este sobrio hombre de leyes, fiscal reconvertido a político, sigue siendo un enigma para el Reino Unido, aunque esté a punto de sacar al laborismo de su travesía por el desierto.

Valga sobrio como aburrido, hermético, soso y constreñido. Pero también como moderado, pragmático, racional y sensato. Aplíquese al gusto.

Lo bueno de jugar con las cartas pegadas al pecho es que hay tantos Starmer en el imaginario colectivo como votantes en el país. Ninguno parece asustar tanto como para no confiarle las llaves del número 10 de Downing Street, que se apresta a ocupar este viernes.

Desde que el Partido Conservador comenzó su desmontaje por capítulos en la última legislatura (primero con las fiestas de Boris Johnson, después con la calamidad fiscal de Liz Truss, finalmente con la impericia política de Rishi Sunak), Starmer ha tenido claro que solo un error propio le privaría del poder.

Eso ha irritado a las bases laboristas, pero al mismo tiempo ha enviado un mensaje de calma al país: “pueden darme las riendas, no haré cosas raras” y “si confían en mí votando al Partido Laborista, cambiaré el país”.

I’ve changed the Labour Party.

If you put your trust in me by voting Labour, I will change the country.

