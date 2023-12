En la novena jornada del juicio desde Francia y contra el chileno NIcolás Zepeda, por el presunto asesinato de la joven Narumi Kurosaki, se exhibió un particular video en el que se ve al principal imputado dar un plazo de dos semanas a su ex pareja para seguir una serie de condiciones que él mismo impuso "para salvar su relación".

El chileno Nicolás Zepeda pasó un incómodo momento durante la jornada de este jueves en el juicio que se lleva a cabo en Europa y en su contra, por el presunto asesinato de su expareja, la joven Narumi Kurosaki.

Recordemos que desde hace una semana que Zepeda comparece ante un tribunal de apelación de Vesoul, en el este de Francia, tras recurrir una primera condena en 2022 a 28 años de prisión.

El joven compatriota apeló en contra de ese veredicto buscando disminuir esa pena, pero al mismo tiempo se arriesga a la cadena perpetua, según detalló France24.

Y es que durante la audiencia de hoy ante el tribunal se expuso un viejo video protagonizado por el imputado en el que él mismo narra “una serie de condiciones” que le impuso a Narumi para poder mantener la relación amorosa que compartían en ese entonces.

El principal imputado por su homicidio le dio un plazo de dos semanas para cumplir las condiciones que fueron “aplicables para toda su estadía en Francia y otras, para siempre”.

“Recientemente Narumi hizo cosas malas, por lo que tendrá que seguir algunas condiciones para seguir con esta relación”, parte el perturbador relato.

“Creo que debería vivir de otra forma”, dijo en aquel entonces, haciendo referencia al tiempo que vivió en Europa. Tras esto agregó que los plazos “si Narumi cumple con las condiciones por dos semanas”, sería removidas.

“Si lo hace por dos semanas dejaré las condiciones sin efecto inmediato”, agregó.

🇫🇷🚨 Este es el video completo en el que Nicolás Zepeda le puso condiciones a Narumi para seguir con la relación. Le dio un plazo de dos semanas para cumplirlas. "Las condiciones son aplicables para toda tu estadía en Francia y otras son para siempre". #zepeda @CHVNoticias pic.twitter.com/6rjUKPi5cq — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 14, 2023

Las condiciones de Nicolás Zepeda para Narumi Kurosaki

“Si ella hasta el 21 de septiembre cumple todas las condiciones, las dejaré sin efecto”, insiste Zepeda en el video, aseverando que “no quiero vivir de esa forma”.

“Ella debe pagar un costo por lo que hizo”, agregó.

“Tiene que entender que no puede salir y cometer esos errores con las personas a las que ama… dos semanas”, finaliza el chileno imputado desde Francia.

Respecto de estas declaraciones se dio a conocer, gracias a los expedientes del tribunal francés, que Zepeda le exigió a se ex pareja no mentir, no decir ‘malas palabras’, eliminar a personas que le generaban celos de sus RRSS y no negociar las mismas condiciones que él impuso.

“No puedo creer que no puedas borrar a tres amigos de Facebook en lugar de luchar por nuestro amor, que ya no es tal después de todo lo que vivimos juntos”, dijo Zepeda a Kurosaki.

Según lo detalla la prensa de Francia, al momento de exponerse el video en el juicio Nicolás Zepeda se levantó con rapidez y pidió “dar una explicación” de aquel video.

Pese a esto su petición fue negada por el presidente del tribunal, François Arnaud, quien le señaló que lo podrá hacer el próximo lunes 18 de diciembre.

Recordemos que siete años después de la desaparición de la estudiante japonesa, cuyo cuerpo nunca ha sido hallado, Zepeda sigue negando su implicación en el asesinato de Kurosaki, quien desapareció el 5 de diciembre de 2016.