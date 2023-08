Según detallan medios como Deutsche Welle, la agresión -ocurrida la mañana de este martes- fue provocada por el fuego de artillería de las tropas rusas situadas al otro lado del río Dniéper.

A través de Telegram, el jefe de la administración militar de la ciudad, Roman Mrochko, se refirió a lo sucedido.

“Hoy a las 11:10, el enemigo lanzó otro ataque contra los pacíficos residentes de nuestra comunidad”, indicó Mrochko.

“El impacto se produjo en un centro sanitario y como resultado murió un joven doctor, que había empezado a trabajar hace pocos días, y fue herida una enfermera, por cuya vida están luchando ahora nuestros médicos”, agregó.

Mrochko compartió, a su vez, dos fotografías en las que se puede ver el daño causado en el recinto de salud.

De acuerdo al citado portal, esto podría considerarse como un crimen de guerra ya que atacar centros médicos en los que se atienden a heridos está prohibido por el Convenio de Ginebra.

La mañana del lunes, en tanto, cuatro civiles, incluyendo un niño de sólo 10 años, perdieron la vida tras un ataque ruso con misiles en Krivi Rig, localidad ucraniana de la que es natal el presidente Volodimir Zelenski.

El ministerio del Interior de Ucrania informó que uno de los misiles impactó en una institución educativa mientras que el segundo generó serios daños en un edificio residencial, en el cual perecieron las cuatro víctimas fatales.

Recordemos que el lunes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, aseguró que en caso de que la contraofensiva ucraniana resulte exitosa, su país podría utilizar sus armas nucleares.

“Imagínense que la ofensiva apoyada por la OTAN sea exitosa y nos quitan una parte de nuestra tierra: entonces tendríamos que, siguiendo el decreto del presidente del 02.06.2020, usar el arma nuclear”, indicó a través de las redes sociales.

“Simplemente no habría otra salida”, aseguró Medvédev, quien se desempeñó como presidente de Rusia entre 2008 y 2012.

“Por eso nuestros enemigos deben adorar a nuestros guerreros. Están evitando que el fuego nuclear global estalle”, sostuvo.

By repelling the collective enemy’s counteroffensive, our Armed Forces are defending Russian citizens and our land. It is quite clear to all decent people.

Besides that, they are preventing global conflict.

Just imagine that the NATO-supported ukrobanderovtsy’s offensive turned…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 30, 2023