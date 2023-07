A través de sus redes sociales, Medvédev aseveró que al “repeler la contraofensiva del enemigo colectivo”, las Fuerzas Armadas de Rusia “están defendiendo a los ciudadanos rusos y nuestra tierra”.

“Es bastante claro para todas las personas decentes. Además de eso, están previniendo conflictos globales”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió, si Ucrania ataca las regiones anexadas ilegalmente bajo la administración de Vladimir Putin, y si su contraofensiva llega a resultar exitosa, el Kremlin tendría que atacar con armas nucleares.

“Imagínense que la ofensiva apoyada por la OTAN sea exitosa y nos quitan una parte de nuestra tierra: entonces tendríamos que, siguiendo el decreto del presidente del 02.06.2020, usar el arma nuclear”, indicó.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 30, 2023