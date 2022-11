El Gobierno de Ucrania pidió acceso inmediato al lugar en Polonia en que impactó ayer un misil e insistió en que éste procedía de Rusia, como apuntó la OTAN y el presidente polaco, Andrzej Duda.

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, anunció esto en Twitter tras una reunión de este organismo.

Allí Kiev solicitó “acceso inmediato” al lugar de los hechos para los representantes del Ministerio de Defensa y de la guardia de fronteras ucraniana.

El Consejo señaló en un comunicado que el Gobierno ucraniano aboga por una investigación conjunta con sus aliados y lo más detallada posible.

Además dicen estar completamente abiertos a un examen comprehensivo de la situación y a “acordar conclusiones en base a todo el conjunto de datos disponibles”.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a 🇺🇦 air defense missile.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 16, 2022