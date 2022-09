La tarde de este viernes el rey Carlos III da su primer discurso como soberano de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. En su alocución el monarca juró preservar los valores de su país y rindió homenaje póstumo a su madre.

En la instancia confirmó a Camilla Parker-Bowles, su esposa, como su reina consorte. Además, William y Kate pasarán a ser los nuevos Príncipes de Gales.

En este sentido Carlos III también tuvo palabras para su madre, Isabel II, asegurando que tuvo: “una promesa de una vida de servicio renuevo hoy”, con lo que da a entender que no abdicará.

“Durante toda su vida mi querida fue una inspiración para mí, y mi familia, tenemos el mejor recuerdo por ella, por su amor, integridad, cariño, guía, comprensión y ejemplo”, destacó.

🔴 Carlos III, en su primer discurso como rey: “Quiero honrar la memoria de mi madre”. El monarca nombra a su hijo Guillermo y a su nuera Kate príncipes de Gales https://t.co/mvKrtMuojS pic.twitter.com/HMFp5RMyZu — EL PAÍS (@el_pais) September 9, 2022

Respecto a su hijo William y su esposa Kate indicó: “Estoy convencido que seguirán inspirando y encabezando la conversación nacional. Haciendo que los más marginados sean los más importantes”.

“William me sucede como Duque de Cornualles, ducado que yo he representado por más de cinco décadas. Hoy me siento orgulloso de proclamarle Príncipe de Gales”, agregó.

En su aparición el monarca también se dirigió hacia Harry y Meghan Markle, Duques de Sussex, aunque de forma mucho más fría en comparación con William.

“También quiero expresar mi amor a Harry y Meghan, mientras siguen levantando sus vidas en el extranjero”, subrayó.

Tras tener una reunión con la primera ministra Liz Truss, Carlos III iniciará una gira por Gales, Escocia e Irlanda del Norte.