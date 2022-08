Varias explosiones se produjeron en un aeródromo militar en la anexionada península ucraniana de Crimea, a causa de un accidente, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

“En el territorio del aeródromo Saki, en las cercanías de la localidad de Novofiódorofka, tuvo lugar la detonación de varias municiones en un área de almacenamiento protegida”, señaló Defensa en un comunicado.

La entidad castrense indicó que “según el informe del lugar de los hechos, no tuvo lugar ningún ataque contra el almacén de pertrechos”.

“A consecuencia de la explosión nadie salió dañado (en el aeródromo). El equipamiento aéreo no resultó dañado”, añadió el Ministerio de Defensa.

Al lugar de los hechos acudió el líder regional prorruso, Serguéi Aksiónov, quien se refirió a lo ocurrido en su cuenta de Telegram. “Fueron reforzadas todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de la población y la infraestructura”, dijo.

“En primera instancia se tomaron medidas para acordonar el perímetro en una zona de 5 kilómetros (…) para evitar daños a civiles”, indicó.

No obstante, según el ministro de Salud Pública de la república de Crimea, Konstantín Skorupski, “al hospital regional fueron trasladados cinco heridos, uno de ellos menor de edad”.

El titular de Salud Pública señaló que se trató de heridas menores causadas por pedazos de cristal.

Las redes sociales que se hicieron eco de lo sucedido, publicaron múltiples fotos y vídeos de las explosiones. Esto, además de informar sobre caravanas de turistas que trataban de abandonar apresuradamente la zona.

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022